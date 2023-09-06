ЗСУ в Криму вдарили по ворожих катерах і ліквідували 30 військових поблизу селища Маяк

18:38 24 серпня Київ, Україна

У ході операції поблизу селища Маяк на окупованому півострові Крим, українські бійці завдали істотних збитків чотирьом швидкохідним катерам та успішно ліквідували понад 30 загарбників.



Цю інформацію відкрив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.



Наголошується, що в окупованому населеному пункті Маяк розміщується база 3-го радіотехнічного полку, включеного до структури радіотехнічних підрозділів Повітряно-космічних сил російської федерації.



Крім того, на півострові розташований радіолокаційний вузол РЛК "Небо-М" та РЛС "Каста-2Е2". По периметру підготовлено позиції для ППО.