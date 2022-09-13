ЗСУ під час контрнаступу у Харкові звільнили 300 населених пунктів

У ході контрнаступу на Харківщині Збройні сили України звільнили 300 населених пунктів.
Про це повідомила у вівторок, 13 вересня, заступник міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.
Вона зазначила, що поки що рано говорити, що над Харківською областю встановлений повний контроль.
Маляр додала, що у зв'язку з досягнутими успіхами ухвалено рішення продовжувати операцію у Харківській області.
Маляр додала, що у зв'язку з досягнутими успіхами ухвалено рішення продовжувати операцію у Харківській області.
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