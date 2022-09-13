ЗСУ під час контрнаступу у Харкові звільнили 300 населених пунктів

15:49 13 вересня Київ, Україна

У ході контрнаступу на Харківщині Збройні сили України звільнили 300 населених пунктів.

Про це повідомила у вівторок, 13 вересня, заступник міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

"Ця операція зі звільнення Харківської області тривала кілька днів і вона планувалася на кілька днів, і починаючи з 6 вересня до сьогодні звільнено 3 800 квадратних км, понад 300 населених пунктів та близько 150 тисяч наших людей стали вільними від окупації. Операція продовжується, вона розпланована до повного звільнення Харківської області", - розповіла заступник міністра.

Вона зазначила, що поки що рано говорити, що над Харківською областю встановлений повний контроль.



Маляр додала, що у зв'язку з досягнутими успіхами ухвалено рішення продовжувати операцію у Харківській області.