ЗСУ збільшили площу звільнених територій на сході та півдні України

11:39 03 липня Київ, Україна





Вона наголосила, що на східних напрямках продовжуються як наступальні, так і оборонні операції. За останній тиждень Збройні сили України (ЗСУ) розширили контроль над територіями на сході та півдні країни. Цю інформацію 3 липня підтвердила Ганна Маляр , заступниця міністра оборони України.Вона наголосила, що на східних напрямках продовжуються як наступальні, так і оборонні операції.

"Ми просуваємось на Бахмутському напрямку, тоді як ворог продовжує наступ на Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках... Зараз там точаться запеклі бої. За останній тиждень ми змогли збільшити звільнену площу на 9 квадратних кілометрів завдяки покращенню нашої оперативної (тактичної) позиції та вирівнюванню лінії фронту”, - пояснила Маляр.

Водночас кількість ворожих обстрілів подвоїлася.



Заступниця міністра також додала, що на півдні українські Збройні сили продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках, включаючи райони Новодарівки, Приютного, Новоданилівки, Роботиного, Новосілки та Старомайорського.



За минулий тиждень було звільнено понад 28 квадратних кілометрів території, і загалом звільнена площа на півдні становить 158,4 квадратних кілометрів.