ЗСУ збільшили площу звільнених територій на сході та півдні України

За останній тиждень Збройні сили України (ЗСУ) розширили контроль над територіями на сході та півдні країни. Цю інформацію 3 липня підтвердила Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України.
Вона наголосила, що на східних напрямках продовжуються як наступальні, так і оборонні операції.
Вона наголосила, що на східних напрямках продовжуються як наступальні, так і оборонні операції.
Водночас кількість ворожих обстрілів подвоїлася.
Заступниця міністра також додала, що на півдні українські Збройні сили продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках, включаючи райони Новодарівки, Приютного, Новоданилівки, Роботиного, Новосілки та Старомайорського.
За минулий тиждень було звільнено понад 28 квадратних кілометрів території, і загалом звільнена площа на півдні становить 158,4 квадратних кілометрів.
Заступниця міністра також додала, що на півдні українські Збройні сили продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках, включаючи райони Новодарівки, Приютного, Новоданилівки, Роботиного, Новосілки та Старомайорського.
За минулий тиждень було звільнено понад 28 квадратних кілометрів території, і загалом звільнена площа на півдні становить 158,4 квадратних кілометрів.
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