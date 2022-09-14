ЗСУ встановили вогневий контроль над Херсощиною - ОК Південь
16:29 14 вересня Київ, Україна
Збройні сили України встановили вогневий контроль майже над усією територією Херсонської області.
Про це заявила голова Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону у середу, 14 вересня.
"Майже над усією територією Херсонської області тримається наш вогневий контроль, ми продовжуємо нашу бойову роботу, але про перемоги говорити поки що рано, потрібно закріпитися у звільнених населених пунктах", - заявила вона.
Гуменюк нагадала особливості воєнної операції на півдні через ландшафт.
"Тому тут немає інформаційної відкритості, оскільки це дуже небезпечно для наших підрозділів та населення через загрозу обстрілу з боку ворога.. Дуже багато територій заміновано, ми не можемо оголошувати всі наші успіхи, але ми просуваємось і тісним росіян – це дуже їх деморалізує”, – сказала вона.
За її словами, моральний стан військ Росії також підірваний успіхами ЗСУ під час наступу в Харківській області.
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