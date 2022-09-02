ЗСУ знищили за добу 150 окупантів та вертоліт

10:09 14 серпня Київ, Україна

Збройним силам України минулої доби вдалося ліквідувати 150 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення росія втратила 43 550 військових. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Донецького напрямку.

Загальні бойові втрати росії на 14 серпня орієнтовно склали:

особового складу – близько 43550 (+150) осіб ліквідовано;

танків – 1864 (+8);

бойових броньованих машин – 4126 (+11);

артилерійських систем – 980 (+2);

РСЗВ - 261 (+0);

засобів ППО – 136 (+0);

літаків – 233 (+0);

вертольотів – 194 (+1);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 784 (+5);

крилатих ракет – 187 (+0);

кораблів/катерів - 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 3039 (+3);

спеціальної техніки – 91 (+0).

Нагадаємо, вчора ЗСУ знищили три склади та три бази російських окупантів у Херсонській області.