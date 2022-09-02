ЗСУ знищили за добу 150 окупантів та вертоліт

10:09 14 серпня Київ, Україна

Збройним силам України минулої доби вдалося ліквідувати 150 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення росія втратила 43 550 військових. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Донецького напрямку.

Загальні бойові втрати росії на 14 серпня орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 43550 (+150) осіб ліквідовано;
  • танків – 1864 (+8);
  • бойових броньованих машин – 4126 (+11);
  • артилерійських систем – 980 (+2);
  • РСЗВ - 261 (+0);
  • засобів ППО – 136 (+0);
  • літаків – 233 (+0);
  • вертольотів – 194 (+1);
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 784 (+5);
  • крилатих ракет – 187 (+0);
  • кораблів/катерів - 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3039 (+3);
  • спеціальної техніки – 91 (+0).

Нагадаємо, вчора ЗСУ знищили три склади та три бази російських окупантів у Херсонській області.