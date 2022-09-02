ЗСУ знищили за добу 150 окупантів та вертоліт

Збройним силам України минулої доби вдалося ліквідувати 150 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення росія втратила 43 550 військових. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Донецького напрямку.
Загальні бойові втрати росії на 14 серпня орієнтовно склали:
- особового складу – близько 43550 (+150) осіб ліквідовано;
- танків – 1864 (+8);
- бойових броньованих машин – 4126 (+11);
- артилерійських систем – 980 (+2);
- РСЗВ - 261 (+0);
- засобів ППО – 136 (+0);
- літаків – 233 (+0);
- вертольотів – 194 (+1);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 784 (+5);
- крилатих ракет – 187 (+0);
- кораблів/катерів - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3039 (+3);
- спеціальної техніки – 91 (+0).
Нагадаємо, вчора ЗСУ знищили три склади та три бази російських окупантів у Херсонській області.
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