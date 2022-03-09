ЗСУ знищили ворожу базу під Харковом

Збройні сили України знищили базу російських військових, що знаходилась у Харківській області.
Українські захисники ліквідували ворожу базу, з якої окупанти обстрілювали будинки мирних мешканців Харкова. База була біля міста Дергачі.
Синегубов зазначив, що вночі було 54 обстріли житлового масиву Харкова, а в Ізюмі були ракетні обстріли, а також були спроби авіанальотів. Він висловив сподівання, що "зелений коридор" дозволить доставити до міста гуманітарну допомогу та евакуювати людей.
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