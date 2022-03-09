ЗСУ знищили ворожу базу під Харковом

10:31 09 березень Київ, Україна

Збройні сили України знищили базу російських військових, що знаходилась у Харківській області.

Українські захисники ліквідували ворожу базу, з якої окупанти обстрілювали будинки мирних мешканців Харкова. База була біля міста Дергачі.

"Вони повністю відступили до Росії через відповідний кордон. Це дуже значний успіх, адже саме звідти вели обстріл по району Олексіївка міста Харків", - розповів голова облдержадміністрації Синегубов Олег.

Синегубов зазначив, що вночі було 54 обстріли житлового масиву Харкова, а в Ізюмі були ракетні обстріли, а також були спроби авіанальотів. Він висловив сподівання, що "зелений коридор" дозволить доставити до міста гуманітарну допомогу та евакуювати людей.