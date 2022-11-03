ЗСУ знищили вдвічі більше літаків росіян, ніж ті втратили за 10 років війни в Афганістані

12:43 03 листопада Київ, Україна

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що росіяни втратили вдвічі більше літаків у війні в Україні, ніж за 10 років війни в Афганістані.

Про це повідомив Залужний у Facebook.
 
"За час повномасштабної агресії захисниками України знищено вдвічі більше літаків росії, ніж втрачено Радянським Союзом за 10 років війни в Афганістані - 278 літаків росії в Україні проти 118 радянських літаків в Афганістані".
 
Залужний вважає, що війна з Україною є такою ж ганьбою для росії, як і війна в Афганістані.

На думку головнокомандувача, вторгнення в Україну спричинить руйнування росії.