ЗСУ знищили вдвічі більше літаків росіян, ніж ті втратили за 10 років війни в Афганістані

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що росіяни втратили вдвічі більше літаків у війні в Україні, ніж за 10 років війни в Афганістані.
Про це повідомив Залужний у Facebook.
Про це повідомив Залужний у Facebook.
Залужний вважає, що війна з Україною є такою ж ганьбою для росії, як і війна в Афганістані.
На думку головнокомандувача, вторгнення в Україну спричинить руйнування росії.
На думку головнокомандувача, вторгнення в Україну спричинить руйнування росії.
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