ЗСУ знищили вдвічі більше літаків росіян, ніж ті втратили за 10 років війни в Афганістані

12:43 03 листопада Київ, Україна

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що росіяни втратили вдвічі більше літаків у війні в Україні, ніж за 10 років війни в Афганістані.



Про це повідомив Залужний у Facebook.

"За час повномасштабної агресії захисниками України знищено вдвічі більше літаків росії, ніж втрачено Радянським Союзом за 10 років війни в Афганістані - 278 літаків росії в Україні проти 118 радянських літаків в Афганістані".

Залужний вважає, що війна з Україною є такою ж ганьбою для росії, як і війна в Афганістані.



На думку головнокомандувача, вторгнення в Україну спричинить руйнування росії.