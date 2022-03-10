ЗСУ знищили російський дивізіон ракетних комплексів "Іскандер-М"

13:09 10 березень Київ, Україна

У Чернігівській області Збройні сили України знищили дивізіон балістичних оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М".

Про це в четвер, 10 березня, повідомили в оперативному командуванні "Північ".