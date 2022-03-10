ЗСУ знищили російський дивізіон ракетних комплексів "Іскандер-М"
13:09 10 березень Київ, Україна
У Чернігівській області Збройні сили України знищили дивізіон балістичних оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М".
Про це в четвер, 10 березня, повідомили в оперативному командуванні "Північ".
"На чернігівському напрямку один із підрозділів оперативного командування "Північ" знищив дивізіон "Іскандер-М", який обстрілював мирне населення". - йдеться у повідомленні командування "Північ".
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