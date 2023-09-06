ЗСУ знищили понад 50 одиниць російської техніки у Бердянському районі

12:26 29 серпня Київ, Україна

Учора, 28 серпня, в селі Осипенко Бердянського району Запорізької області, українські артилеристи завдали нищівного удару по російських окупантах.



Як сьогодні повідомив місцевий Telegram-канал, удару було завдано за координатами розвідників підрозділу "Скажена Панда".



Артилерія вдарила саме у момент, коли на позицію під'їхали заправники із паливом. Внаслідок удару було знищено понад 40 одиниць російської техніки, включаючи танки, бронетранспортери, артилерійські установки та автомобілі. Понад 50 одиниць техніки було пошкоджено та виведено з ладу.