ЗСУ знищили 6 катерів росії в Херсонській області - Гуменюк

Керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що Збройні сили України (ЗСУ) знищили 6 катерів сил рф, які спробували відновити свої позиції з води під час маневрування серед островів уздовж окупованого лівобережжя Херсонщини за останню добу.
Гуменюк наголосила на активізації дій ворожих сил, які шукають способи забезпечити собі більш щільну оборону, включно з напрямком з води з самого Дніпра. Вона також зазначила, що знищення 6 човнів є переконливим свідченням невдалої спроби військ рф закріпитися на раніше втрачених позиціях.
Гуменюк також уточнила, що ЗСУ продовжують завдавати ударів по особовому складу та військовій техніці ворога, включно з гарматами та мінометами. Вона зазначила, що сили рф активізувалися в повітрі та продовжують атаки на правий берег Херсонщини з використанням керованих авіабомб і безпілотників. Гуменюк також згадала про наступ сил рф на район, де проводяться навчання "Сі Бриз", і підкреслила потужність ворожих сил на Лівобережжі.
Зазначимо, що інформація про знищені катери рф не була підтверджена в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ і не згадується в офіційних повідомленнях міноборони рф.
Гуменюк наголосила на активізації дій ворожих сил, які шукають способи забезпечити собі більш щільну оборону, включно з напрямком з води з самого Дніпра. Вона також зазначила, що знищення 6 човнів є переконливим свідченням невдалої спроби військ рф закріпитися на раніше втрачених позиціях.
Гуменюк також уточнила, що ЗСУ продовжують завдавати ударів по особовому складу та військовій техніці ворога, включно з гарматами та мінометами. Вона зазначила, що сили рф активізувалися в повітрі та продовжують атаки на правий берег Херсонщини з використанням керованих авіабомб і безпілотників. Гуменюк також згадала про наступ сил рф на район, де проводяться навчання "Сі Бриз", і підкреслила потужність ворожих сил на Лівобережжі.
Зазначимо, що інформація про знищені катери рф не була підтверджена в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ і не згадується в офіційних повідомленнях міноборони рф.
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