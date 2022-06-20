ЗСУ стануть набагато потужнішими: експерт спрогнозував терміни контрнаступу

Збройні сили України станом на липень стануть набагато потужнішими.
Про це розповів голова всеукраїнської громадської організації "Україна в НАТО", член Атлантичної ради Юрій Романюк.
Експерт попередив, що будуть і відволікаючі фронти.
Експерт попередив, що будуть і відволікаючі фронти.
За його словами, не маючи тисячі реактивних систем залпового вогню, а лише 400 гаубиць, самохідних артилерійських установок та інших РСЗВ, які Україні нададуть партнери, наша країна зможе вражати ворога з ефективністю, яка вища в десятки разів.
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