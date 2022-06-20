ЗСУ стануть набагато потужнішими: експерт спрогнозував терміни контрнаступу

08:49 20 червня Київ, Україна

Збройні сили України станом на липень стануть набагато потужнішими.

 
Про це розповів голова всеукраїнської громадської організації "Україна в НАТО", член Атлантичної ради Юрій Романюк.

Експерт попередив, що будуть і відволікаючі фронти.
 
"...Станом на липень ЗСУ стануть набагато потужнішими не в кількісному складі та не у забезпеченні озброєннями, а якісно, на відміну від російської армії...", - зазначив співрозмовник.
 

За його словами, не маючи тисячі реактивних систем залпового вогню, а лише 400 гаубиць, самохідних артилерійських установок та інших РСЗВ, які Україні нададуть партнери, наша країна зможе вражати ворога з ефективністю, яка вища в десятки разів.
 
"...Щодо людського ресурсу, то Україна має перевагу як мінімум 1:4 - 1:5. Тому я прогнозую, що у липні українська армія на деяких фронтах зможе перейти у контрнаступ...", - сказав Романюк.