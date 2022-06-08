ЗСУ стримують штурм російських загарбників у Сєвєродонецьку

Українські бійці стримують штурм російських окупантів у Сєвєродонецьку.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай вранці 8 червня.
"Росіян стримують у Сєвєродонецьку, у Лисичанську небезпечно навіть у центральних районах. Саме на одній із центральних вулиць Лисичанська вчора після артилерійських обстрілів загинув місцевий житель. Поранену в місті жінку госпіталізували одразу до Чернівців. А ще пошкоджено кілька багатоповерхівок. Проте найбільше руйнувань зафіксовано на цей момент у Врубівці та Золотому. Там пошкоджено 25 будинків", - йдеться у повідомленні.
З мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню росіяни обстріляли Золоте-4 та Врубівку.
Ворог продовжує знищувати заклади охорони здоров'я. Останній обстріл багатопрофільної лікарні було зроблено з артилерії калібром 240 мм. А днями окупанти зруйнували будівлю місцевої станції "швидкої допомоги".
"Українські військові дають відсіч росіянам у Сєвєродонецьку - стримують штурм, бойові дії продовжуються. Не мав успіху і наступ противника поблизу Тошківки. Ворог також намагався просунутися на напрямку Устинівки, проте наші захисники відкинули окупантів", - додав Гайдай.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай вранці 8 червня.
"Росіян стримують у Сєвєродонецьку, у Лисичанську небезпечно навіть у центральних районах. Саме на одній із центральних вулиць Лисичанська вчора після артилерійських обстрілів загинув місцевий житель. Поранену в місті жінку госпіталізували одразу до Чернівців. А ще пошкоджено кілька багатоповерхівок. Проте найбільше руйнувань зафіксовано на цей момент у Врубівці та Золотому. Там пошкоджено 25 будинків", - йдеться у повідомленні.
З мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню росіяни обстріляли Золоте-4 та Врубівку.
Ворог продовжує знищувати заклади охорони здоров'я. Останній обстріл багатопрофільної лікарні було зроблено з артилерії калібром 240 мм. А днями окупанти зруйнували будівлю місцевої станції "швидкої допомоги".
"Українські військові дають відсіч росіянам у Сєвєродонецьку - стримують штурм, бойові дії продовжуються. Не мав успіху і наступ противника поблизу Тошківки. Ворог також намагався просунутися на напрямку Устинівки, проте наші захисники відкинули окупантів", - додав Гайдай.
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