ЗСУ збили російський безпілотник ізраїльського виробництва

11:38 12 березня Київ, Україна

Російські окупанти у війні проти України використовують зброю ізраїльського виробництва, повідомляє Global News.

Держава Ізраїль відмовляється постачати озброєння в Україну.



Водночас російські сили використовують зброю ізраїльського виробництва під час вторгнення в Україну.



Росія є головним постачальником озброєнь для ворогів Ізраїлю - Ірану та Сирії.



У 2015 році Росія підписала контракт про постачання ізраїльських безпілотників на суму 400 мільйонів доларів.



Росіяни хотіли купити безпілотник Hermes 450, але міністерство оборони Ізраїлю продало їм лише застарілий Searcher 2. Цей безпілотник був озброєний на початку 80-х років.



У Росії було налагоджено виробництво ліцензійної копії безпілотника під маркою "Форпост". Росіяни самостійно розробили модель, яку можуть бути встановлені бомби.



Російські військові сьогодні використовують близько 100 дронів Форпост.



Дрон Форпост було збито 11 березня на Житомирщині українськими силами.