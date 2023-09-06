ЗСУ збили 13 ворожих безпілотників, які атакували Одеську та Миколаївську області

У ніч проти 16 серпня російські окупаційні війська атакували портову інфраструктуру Одеської області ударними безпілотниками типу "Shahed-136/131".
Пуски безпілотників здійснювалися кількома хвилями з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Чауда).
Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії із протиповітряною обороною Сил оборони України було знищено 13 ворожих безпілотників у межах Одеської та Миколаївської областей.
Про наслідки влучень безпілотників, які не вдалося знищити, повідомлять місцеві військові адміністрації.
Пуски безпілотників здійснювалися кількома хвилями з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Чауда).
Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії із протиповітряною обороною Сил оборони України було знищено 13 ворожих безпілотників у межах Одеської та Миколаївської областей.
Про наслідки влучень безпілотників, які не вдалося знищити, повідомлять місцеві військові адміністрації.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі