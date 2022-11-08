ЗСУ з партнерами шукають протидію іранським ракетам

16:49 07 листопада Київ, Україна

Найкращий варіант протидії іранським балістичним ракетам, які може отримати росія, - це знищення ракет у місці їхнього запуску.



Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу в понеділок, 7 листопада.

"В принципі, нічого нового для України не створюють (іранські ракети — ред.), бо є Іскандери, які росія застосовує з першого дня війни, а це також балістика. Але це нова загроза, як і Shahed. На балістичні ракети потрібно реагувати, треба знищувати там, мабуть, звідки їх запускають, бо з балістикою ми не маємо ефективних засобів боротьби, крім знищення фізичного на стадії запуску. Таким чином, гадаю, що найвище військове керівництво і наші партнери вже над цим питанням працюють, шукають ефективні шляхи протидії цим новим загрозам", - зазначив він.

За його словами, Головне управління розвідки Міноборони України має більше інформації щодо ситуації з передачею Іраном ракет росії. Зокрема, з українською розвідкою діляться інформацією міжнародні партнери.