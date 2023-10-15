ЗСУ розвінчали гасло російської пропаганди "росіяни своїх не кидають"

Правляча в кремлі сила перетворила росію на країну тотальної брехні, жорстокості та жадібності. Якщо врахувати правило "риба гниє з голови", то стане ясно, чому всі так звані "скріпи", що розповсюджуються кремлівською пропагандою, мають "друге дно".
Війна росії в Україні розкрила брехню багатьох великошовіністичних гасел.
Український безпілотник зняв кадри того, як російський військовий добив свого пораненого товариша зі зброї та обікрав його. Відповідне відео напередодні оприлюднили Десантно-штурмові війська ЗСУ.
Українські військові нагадали росіянам, що здавання в полон – це єдиний шанс зберегти своє життя.
Нагадаємо, за добу 14 жовтня на фронті було знищено майже 900 окупантів та понад сотню одиниць техніки. Загальна кількість "гарних росіян" наближається до 290 тисяч.
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