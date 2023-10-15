ЗСУ розвінчали гасло російської пропаганди "росіяни своїх не кидають"

Правляча в кремлі сила перетворила росію на країну тотальної брехні, жорстокості та жадібності. Якщо врахувати правило "риба гниє з голови", то стане ясно, чому всі так звані "скріпи", що розповсюджуються кремлівською пропагандою, мають "друге дно".

Війна росії в Україні розкрила брехню багатьох великошовіністичних гасел.

Український безпілотник зняв кадри того, як російський військовий добив свого пораненого товариша зі зброї та обікрав його. Відповідне відео напередодні оприлюднили Десантно-штурмові війська ЗСУ.

"Одним із найпоширеніших гасел російської пропаганди є "росіяни своїх не кидають". Розвінчуємо міфи! Окупанти своїх не кидають, вони підступно добивають поранених! Справжнє обличчя армії недоімперії у відео", – йдеться у повідомленні.

Українські військові нагадали росіянам, що здавання в полон – це єдиний шанс зберегти своє життя.