ЗСУ розгромили майже 4 роти російських сил на Таврійському напрямі

19:08 26 червня Київ, Україна

На одному із напрямків Збройні Сили України (ЗСУ) успішно знищили майже чотири роти російських сил. Бійці ЗСУ просуваються вперед на Таврійському напрямку, роблячи значні успіхи.



Цю важливу інформацію озвучив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ на Таврії, генерал Олександр Тарнавський, публікуючи повідомлення в месенджері Telegram 26 червня.

"На Таврійському напрямі Сили оборони активно просуваються вперед. Ми вже звільнили значні території, і наш наступ триває", - сказав він.



За його словами, противник провів 18 атак на позиції ЗСУ і здійснив 450 обстрілів за останню добу. Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку успішно виконано 954 вогневі завдання протягом цього часу.



За даними, наданими генералом Тарнавським, втрати противника в останню добу склали майже чотири роти, включаючи вбитих та поранених військовослужбовців.