ЗСУ розгромили одну з найкращих військових частин росії на Бахмутському напрямку

18:17 18 вересня Київ, Україна

У ході боїв на Бахмутському напрямку було завдано удару по одній з найкращих підготовлених військових частин росіян, включаючи 72-у окрему мотострілецьку бригаду, а також 31-у та 83-ю окремі десантно-штурмові бригади, які повністю втратили боєздатність..



Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України, генерал Олександр Сирський, згідно з інформацією від Military Media Center.



Генерал наголосив, що просування вперед триває, і це лише один із кроків у напрямку повного звільнення українських територій. Однак ситуація на східному напрямку залишається складною, і ворог продовжує активну підготовку до відновлення наступальних дій на Куп'янському та Лиманському напрямках.



Повідомляється також про запеклі бої в районі Бахмута, де противник робить численні невдалі контратаки з метою повернути втрачені позиції, особливо після втрати населених пунктів Андріївки та Кліщіївки. Ці населені пункти, хоч і маленькі, відігравали важливу роль в оборонному рубежі ворога, що простягся від Бахмута до Горлівки.

"Наші плани щодо звільнення держави від окупантів будуть неодмінно реалізовані. Ворог буде розбитий і синьо-жовті прапори знову майорітимуть на наших кордонах. Слава Україні", - заявив генерал.

Командувач Сухопутних військ зустрівся з воїнами на передовій. Нагородив військових за мужність та героїзм.