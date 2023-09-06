ЗСУ провели рейд на лівому березі Херсонщини — ISW

10:10 09 серпня Київ, Україна





Про це у щоденному звіті написали аналітики американського Інституту вивчення війни



Декілька прокремлівських військових блогерів 8 серпня повідомили, що українські сили висадили до семи катерів (місткість одного близько 6-7 осіб), на лівому березі Дніпра в районі населеного пункту Козачі Лагері. Там ЗСУ прорвали російську оборону та просунулися на глибину 800 метрів.



Російський мілблогер зазначив, що нещодавно російське командування передислокувало "підготовлене угруповання" російських десантників із району Козачої Лопані до Запорізької області та замінило їх мобілізованими бійцями невизначеного підрозділу, тим самим послабивши російську оборону у цьому районі. Окупаційний голова Херсонської області Володимир Сальдо зменшив інформацію про український десант і заявив, що вогонь російської артилерії відбив українські катери, а українських військових поблизу Козачої Лопані немає.



Однак більшість відомих російських мілблогерів стверджували, що українським військам вдалося використати тактичний сюрприз і висадитися на лівому березі, перш ніж російські війська відкрили вогонь, і Сальдо, ймовірно, цілеспрямовано намагався спростувати заяви про українську присутність у цьому районі, щоб уникнути паніки. Українські сили здійснили обмежений рейд через річку Дніпро та висадилися на лівому березі Херсона та, ймовірно, прорвали там оборону вглиб на 800 метрів.Про це у щоденному звіті написали аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) Декілька прокремлівських військових блогерів 8 серпня повідомили, що українські сили висадили до семи катерів (місткість одного близько 6-7 осіб), на лівому березі Дніпра в районі населеного пункту Козачі Лагері. Там ЗСУ прорвали російську оборону та просунулися на глибину 800 метрів.Російський мілблогер зазначив, що нещодавно російське командування передислокувало "підготовлене угруповання" російських десантників із району Козачої Лопані до Запорізької області та замінило їх мобілізованими бійцями невизначеного підрозділу, тим самим послабивши російську оборону у цьому районі. Окупаційний голова Херсонської області Володимир Сальдо зменшив інформацію про український десант і заявив, що вогонь російської артилерії відбив українські катери, а українських військових поблизу Козачої Лопані немає.Однак більшість відомих російських мілблогерів стверджували, що українським військам вдалося використати тактичний сюрприз і висадитися на лівому березі, перш ніж російські війська відкрили вогонь, і Сальдо, ймовірно, цілеспрямовано намагався спростувати заяви про українську присутність у цьому районі, щоб уникнути паніки.

"Гарячі точки в доступних даних NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS) за останні 24 години в цьому районі підтверджують, що там точилися значні бойові дії, яким, ймовірно, передував або супроводжувався артилерійський вогонь", - зазначають аналітики.

До кінця дня 8 серпня багато російських джерел оновили свої заяви, повідомивши, що російські війська зберігають контроль над населеним пунктом Козачі Лагері, відкинувши українські сили назад до берегової лінії.



Аналітики ISW поки що не бачили візуальних доказів, які свідчать про наявність значної кількості українських військових чи техніки у вищевказаному районі.