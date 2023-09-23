ЗСУ прорвали оборону росіян біля Вербового у Запорізькій області – Тарнавський

12:58 23 вересня Київ, Україна

Про черговий успіх українських військ на південному фронті повідомив командувач угрупування військ Таврія бригадний генерал Олександр Тарнавський в інтерв'ю CNN, оприлюдненому сьогодні, 23 вересня.. Командувач розповів про прорив оборони росіян біля села Вербове у Запорізькій області, яке було одним із ключових населених пунктів у протистоянні на Мелітопольському напрямку.

"На лівому фланзі (біля Вербового) ми маємо прорив, і ми продовжуємо просуватися далі", – сказав він.

Тарнавський зазначив, що українські війська просуваються не так швидко, як очікувалося, як "у фільмах про Другу світову війну".

"Головне – не втратити цю ініціативу. І, ну, не втратити це практично, діями", – додав генерал.

Раніше Тарнавський спрогнозував, що великий прорив у контрнаступі може статися після того, як ЗСУ звільнять Токмак у Запорізькій області, яке має стратегічне значення.. Наразі Сили оборони України знаходяться приблизно за 20 кілометрів від Токмака.

Нагадаємо, з початку літа триває наступ ЗСУ на півдні та сході України. За цей час наші війська звільнили майже 320 кв. км. території.