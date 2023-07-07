ЗСУ прогресують на Бахмутському та Запорізькому напрямках - ISW

09:06 07 липня Київ, Україна

Військові сили України досягли значних результатів на Бахмутському напрямку, активно збільшуючи тиск на окупантів у прилеглих районах міста. Також українська армія продовжує прогресувати на Запорізькому напрямку.



Згідно з доповіддю американського Інституту вивчення війни (ISW), є наочні докази, що підтверджують, що українські Збройні сили просунулися на південний захід від Бахмута.



Геолокаційні знімки бойових дій показують, що російська артилерія атакує українські позиції на західній околиці Кліщіївки.



У своєму повідомленні Генеральний штаб України зазначив, що українські військові продовжують контратакувати на півдні та півночі від Бахмута, займаючи нові стратегічні позиції.



Крім того, українські сили провели успішні контратаки вздовж адміністративного кордону між Запорізькою та Донецькою областями. Генеральний штаб України також повідомив про проведення наступальних операцій та зміцнення контролю над новими територіями.