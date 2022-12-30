ЗСУ просунулися до окупованої Кремінної на 2,5 кілометра

Протягом тижня Збройні сили України просунулися у напрямку Кремінної на 2,5 кілометри. Російські окупанти готують зміцнення вже не лише у Старобільську у центрі Луганської області, а й у самому Луганську.
Про це голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив у ефірі національного телемарафону.
Українські війська, які перейшли в контрнаступ у районі Кремінної на півночі Луганської області, за тиждень просунулися у напрямку окупованого досі міста на 2,5 кілометри.
Окупанти, відчуваючи неминучу поразку, вивезли військове командування з цього міста до Старобільська та Сєвєродонецька.
Гайдай пояснив, що у разі деокупації Кремінної перед Збройними силами України відкриється пряма дорога на Старобільськ, бо між цими містами сільська місцевість, і зачепитися за оборону російським загарбникам там буде дуже важко.
А звільнення Старобільська, розташованого в центрі Луганської області, означатиме, що українські війська візьмуть під вогневий контроль усю окуповану територію регіону та зможуть бити по всіх логістичних маршрутах та місцях дислокації росіян у Луганській області.
Також Сергій Гайдай повідомив, що є інформація – росіяни вже готують оборонні споруди не лише у Старобільську, а й навіть у Луганську.
Очевидно, окупанти не вірять, що їм вдасться утримати Старобільськ і таким чином почали готуватися до битви за Луганськ.
Про це голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив у ефірі національного телемарафону.
Українські війська, які перейшли в контрнаступ у районі Кремінної на півночі Луганської області, за тиждень просунулися у напрямку окупованого досі міста на 2,5 кілометри.
Окупанти, відчуваючи неминучу поразку, вивезли військове командування з цього міста до Старобільська та Сєвєродонецька.
Гайдай пояснив, що у разі деокупації Кремінної перед Збройними силами України відкриється пряма дорога на Старобільськ, бо між цими містами сільська місцевість, і зачепитися за оборону російським загарбникам там буде дуже важко.
А звільнення Старобільська, розташованого в центрі Луганської області, означатиме, що українські війська візьмуть під вогневий контроль усю окуповану територію регіону та зможуть бити по всіх логістичних маршрутах та місцях дислокації росіян у Луганській області.
Також Сергій Гайдай повідомив, що є інформація – росіяни вже готують оборонні споруди не лише у Старобільську, а й навіть у Луганську.
Очевидно, окупанти не вірять, що їм вдасться утримати Старобільськ і таким чином почали готуватися до битви за Луганськ.
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