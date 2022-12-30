ЗСУ просунулися до окупованої Кремінної на 2,5 кілометра

10:10 30 грудня Київ, Україна

Протягом тижня Збройні сили України просунулися у напрямку Кремінної на 2,5 кілометри. Російські окупанти готують зміцнення вже не лише у Старобільську у центрі Луганської області, а й у самому Луганську.

Про це голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив у ефірі національного телемарафону.

Українські війська, які перейшли в контрнаступ у районі Кремінної на півночі Луганської області, за тиждень просунулися у напрямку окупованого досі міста на 2,5 кілометри.

Окупанти, відчуваючи неминучу поразку, вивезли військове командування з цього міста до Старобільська та Сєвєродонецька.

Гайдай пояснив, що у разі деокупації Кремінної перед Збройними силами України відкриється пряма дорога на Старобільськ, бо між цими містами сільська місцевість, і зачепитися за оборону російським загарбникам там буде дуже важко.

А звільнення Старобільська, розташованого в центрі Луганської області, означатиме, що українські війська візьмуть під вогневий контроль усю окуповану територію регіону та зможуть бити по всіх логістичних маршрутах та місцях дислокації росіян у Луганській області.

Також Сергій Гайдай повідомив, що є інформація – росіяни вже готують оборонні споруди не лише у Старобільську, а й навіть у Луганську.

Очевидно, окупанти не вірять, що їм вдасться утримати Старобільськ і таким чином почали готуватися до битви за Луганськ.