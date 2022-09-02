ЗСУ просуваються вглиб Херсона, але рф цього "не помічає"

08:17 30 серпня Київ, Україна

Військово-політичне керівництво держави-терориста росії спеціально робить зневажливі заяви про просування ЗСУ у Херсонській області, намагаючись таким чином зберегти видимість великих військових успіхів росіян в Україні.

Про це йдеться у зведенні аналітиків американського Інституту дослідження війни (ISW).



Аналітики ISW звернули увагу на те, що міноборони росії ввечері 29 серпня заявило, що український контрнаступ був обмеженим і невдалим зусиллям просунутися за трьома невказаними напрямками в Херсонській області, задавши тон наступним обговоренням контрнаступу в російському медіапросторі.



Повідомляється, що російські блогери здебільшого стверджували, що повідомлення про український контрнаступ були перебільшені, фейкові або, швидше за все, не увінчалися успіхом, стверджуючи, що українські сили досі не мали змоги прорвати російські оборонні рубежі в минулих контратаках і, як і раніше, не можуть це зробити.



Як зазначають аналітики Інституту, «такі зневажливі заяви вказують на те, що кремль прагне підтримувати видимість великих військових успіхів росії в Україні».



У цей час ЗСУ вельми успішно продовжують бити по шляхах постачання угруповання російської армії. На думку аналітиків, які оцінили стан мостів під Херсоном за супутниковими знімками, наразі основні шляхи перекидання боєприпасів та техніки не експлуатуються.



Наразі ворог намагається перекидати постачання для відбиття контрнаступу ЗСУ через понтонну переправу на північ у бік Херсона. Але такий спосіб поповнення втрат росією неефективний і вразливий для українських ударів.



Цитуючи радника мера Маріуполя Андрющенка, аналітики пишуть, що найближчими днями зусилля росії з логістики, що залежать від маріупольського залізничного транзиту, швидше за все, ослабнуть через відсутність електрики, пошкодження станційних залізниць і повені.



29 серпня у командуванні ЗСУ офіційно заявили про початок контрнаступу військових у Херсонській області. Просування українських сил супроводжується руйнуванням логістики росіян на окупованих територіях. У ЗСУ закликали ЗМІ тримати в тиші подробиці дій українських військових, натомість у росії заявили, що контрнаступ ЗСУ був придушений того ж дня ввечері.



Станом на 30 серпня ЗСУ відбили атаки ворога на п'яти напрямках – Харківському, Слов'янському, Бахмутському, Авдіївському та Південнобузькому.