ЗСУ просуваються під Бахмутом та на заході Запорізької області - ISW

Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) підтвердили, що 31 серпня українські Сили оборони провели успішні контрнаступальні операції. За даними ISW, цього дня українські війська просунулися вперед як під Бахмутом на Донеччині, так і на заході Запорізької області.
У своєму звіті аналітики зазначили, що в обох зазначених областях українські військові активно проводили контрнаступальні операції, результатом яких став значний прогрес на передовій. Інформація про просування українських військ була підтверджена ISW.
Також в огляді йдеться про заяву президента України Володимира Зеленського. Він повідомив, що країна розпочала виробництво ракет великої дальності, що, можливо, пов'язане із посиленою українською кампанією для збільшення ударної потужності проти російських тилових районів. Зеленський відзначив успішне ураження цілі на відстані 700 кілометрів, але додаткових деталей про цю операцію або використану зброю не розкрив.
У своєму звіті аналітики зазначили, що в обох зазначених областях українські військові активно проводили контрнаступальні операції, результатом яких став значний прогрес на передовій. Інформація про просування українських військ була підтверджена ISW.
Також в огляді йдеться про заяву президента України Володимира Зеленського. Він повідомив, що країна розпочала виробництво ракет великої дальності, що, можливо, пов'язане із посиленою українською кампанією для збільшення ударної потужності проти російських тилових районів. Зеленський відзначив успішне ураження цілі на відстані 700 кілометрів, але додаткових деталей про цю операцію або використану зброю не розкрив.
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