ЗСУ продовжують тримати оборону на Донецькому та Луганському напрямку - зведення

10:46 17 листопада Київ, Україна

Минулої доби українські бійці відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка та Білогорівка Луганщини та Верхньокам'янське, Соледар, Невельське, Мар'їнка та Первомайське Донеччини.



Генеральний штаб ЗСУ опублікував зведення щодо військового вторгнення росії в Україну станом на ранок четверга, 17 листопада.

"Ворог не припиняє обстрілювати позиції наших військ і населені пункти, недалеко від лінії зіткнення. Російські окупанти завдали 4 авіаційних та 6 ракетних ударів, здійснили понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Також за минулу добу ракетного удару зазнали цивільні об’єкти Запоріжжя", - зазначають у Генштабі.



Ворог здійснював обстріл:



на Слобожанському напрямку - з мінометів та ствольної артилерії по районах населених пунктів Стариця та Амбарне Харківської області;

на Куп'янському та Лиманському напрямках - з танків та артилерії різних типів по районах населених пунктів Куп'янськ, Кислівка, Крохмальне, Берестове, Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка та Площанка;

на Бахмутському напрямку - з танків та всього спектру артилерії по районах населених пунктів Серебрянка, Спірне, Роздолівка, Яківлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Зеленопілля, Андріївка, Курдюмівка та Озарянівка;

на Авдіївському напрямку - з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах Нью-Йорка, Красногорівки, Кам'янки, Авдіївки, Першотравневого, Невельського та Мар'їнки;

на Новопавлівському напрямку – з артилерії різних типів по районах Вугледару, Богоявленки, Пречистівки та Времівки;

на Запорізькому напрямку - з танків та різнокаліберної артилерії по районах населених пунктів Гуляйпільське, Новоандріївка та Щербаки;

на Херсонському напрямку артилерійського обстрілу зазнали Зеленівка, Чорнобаївка та Херсон.



Також від вогню російської ствольної та реактивної артилерії постраждали населені пункти Нікополь та Червоногригорівка Дніпропетровської області.



"Російські загарбники продовжують зазнавати втрат. За уточненою інформацією, 15 листопада у місті Мелітополь наші воїни знищили штаб одного з ворожих підрозділів. В результаті дій Сил оборони в районах населених пунктів Кінські Роздори, Владівка та Благовіщенка Запорізької області знищено два склади боєприпасів, дві БМ-21 Град та зенітний ракетний комплекс С-300. Також ворог втратив близько 100 людей загиблими та пораненими", - повідомляють у Генштабі.



У Каховському районі ворог посилив фільтраційні заходи після ефективного вогневого ураження силами оборони його позицій. У самій Каховці російські загарбники мінують об'єкти інфраструктури та знищують вежі стільникового зв'язку.



"Російські окупанти не залишають спроб насадження своєї та знищення української культури на тимчасово зайнятій території України. За наявною інформацією, у місті Енергодар Запорізької області вилучено всі підручники історії України для подальшого їхнього знищення. За поданням самопроголошеної влади тимчасово окупованої території Донецької області, указами президента російської федерації присвоєно так звані почесні звання містам Горлівка та Маріуполь", - йдеться у зведенні.



Авіація Сил оборони України минулої доби завдала ударів по двох позиціях зенітних ракетних комплексів противника. Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони за минулу добу уразили два пункти управління, шість районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, три склади боєприпасів, а також три інші важливі об'єкти окупантів.