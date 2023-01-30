ЗСУ продовжують тримати оборону і відбивати атаки російських військ - зведення

09:04 30 січня Київ, Україна

Минулої доби українські захисники відбили атаки російських терористів у районах 10 населених пунктів.



Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у своєму ранковому зведенні у Facebook.



"Противник минулої доби завдав авіаційний і 3 ракетних удари, один з яких - по Харкову, здійснив 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню, в тому числі і по населених пунктах. Є поранені і загиблі серед мирного населення. Високою залишається загроза російських авіаційних і ракетних ударів по всій території України", - йдеться у повідомленні.



Противник веде наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На інших напрямках – обороняється.



Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Роздолівка, Васюківка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Клищіївка, Курдюмівка та Озаранівка Донецької області.



На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямах обстановка без істотних змін, наступальних угруповань противника не виявлено.



З мінометів та артилерії ворог обстріляв райони населених пунктів Хренівка та Червоний Хутір Чернігівської області; Волфіно, Писарівка та Запселля – Сумська та Одноробівка, Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеччя, Глибоке, Зелене, Ненудне, Тернова, Стариця, Верхня Писарівка, Огірцеве, Вовчанськ, Бударки та Новомлинськ Харківської області.



На Куп'янському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Дворічна, Ольшана, Сіньківка, Петропавлівка, Піщане, Крахмальне, Берестове, Зелений Гай, Вишневе на Харківщині та Новоселівське, Стельмахівку та Андріївку Луганської області.



На Лиманському напрямку вогневого ураження зазнали Макіївка, Невське, Червонопопівка, Кремінна та Діброва Луганської області та Терни та Ямполівка у Донецькій області.



На Бахмутському напрямку від вогневого впливу постраждали Спірне, Берестове, Білогорівка, Роздолівка, Бахмут, Діліївка, Дружба та Нью-Йорк Донецької області.



На Авдіївському напрямку під ворожий артилерійський вогонь потрапили Північне, Водяне, Першотравневе, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка та Новомихайлівка.



На Новопавлівському напрямку під обстріл росіян потрапили Богоявленка, Вугледар, Ненудне та Велика Новосілка Донецької області.



На Запорізькому напрямку від вогню артилерії супротивника постраждали райони понад 15 населених пунктів. Зокрема – Времівка та Новопіль Донецької області; Полтавка, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка Запорізької області та Нікополь – Дніпропетровської.



На Херсонському напрямку російські окупанти обстріляли передмістя та Херсон. Є постраждалі серед мирних мешканців.



Протягом доби українська авіація завдала удару по зенітно-ракетному комплексу супротивника та 2 удари по районах зосередження окупантів. Підрозділи ракетних військ та артилерії уразили дві радіолокаційні станції, склад боєприпасів та один інший важливий об'єкт противника.