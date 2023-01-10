ЗСУ продовжують атакувати російських окупантів і досягати успіху

Українські військові продовжують атакувати російських окупантів і досягли успіху біля Кремінної в Луганській області.
Про це заявили в Інституті вивчення війни (ISW) 10 січня.
За інформацією американських аналітиків, навіть російські пропагандисти вже говорять про те, що захисники нашої країни готуються поновити наступ на Лиманській ділянці.
Про це заявили в Інституті вивчення війни (ISW) 10 січня.
За інформацією американських аналітиків, навіть російські пропагандисти вже говорять про те, що захисники нашої країни готуються поновити наступ на Лиманській ділянці.
Аналітики навели заяву російського пропагандиста Рибаря, який заговорив про те, що українське командування проводить ротацію сил на лінії Куп'янськ – Сватове. У цей же час окупанти намагалися відбивати атаки наших військових у районі Кремінної, тож вони хотіли відновити втрачені позиції.
Також аналітики згадали, що пропагандисти вже почали панікувати, говорячи про відновлення наступу ЗСУ на Лиманській ділянці на захід від Кремінної. І поки російські "військкори" вкотре не можуть приховати розчарування від подій на фронті, наші захисники продовжують докладати максимум зусиль, щоб вибити окупантів з українських територій.
Раніше британська розвідка оцінила ситуацію біля Кремінної. За їхніми даними, останні три тижні військові дії йдуть переважно на лісистій місцевості на захід від Кремінної.
Раніше британська розвідка оцінила ситуацію біля Кремінної. За їхніми даними, останні три тижні військові дії йдуть переважно на лісистій місцевості на захід від Кремінної.
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