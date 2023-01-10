ЗСУ продовжують атакувати російських окупантів і досягати успіху

09:45 10 січня Київ, Україна

Українські військові продовжують атакувати російських окупантів і досягли успіху біля Кремінної в Луганській області.



Про це заявили в Інституті вивчення війни (ISW) 10 січня.



За інформацією американських аналітиків, навіть російські пропагандисти вже говорять про те, що захисники нашої країни готуються поновити наступ на Лиманській ділянці.

"8 та 9 січня російські та українські війська продовжували наступальні дії на лінії Сватове-Кремінна. Як повідомляв Генштаб України, 8 та 9 січня українські війська відбивали атаки російських військ на Стельмахівку (15 км на північний захід від Сватового). Міністерство оборони росії заявило, що російські війська нейтралізували українські диверсійні групи на північний захід від Сватового в районі Котлярівки, Новоселівського та Дворічного", - зазначено у звіті щодо ситуації на фронті.

Аналітики навели заяву російського пропагандиста Рибаря, який заговорив про те, що українське командування проводить ротацію сил на лінії Куп'янськ – Сватове. У цей же час окупанти намагалися відбивати атаки наших військових у районі Кремінної, тож вони хотіли відновити втрачені позиції.

"Український генеральний штаб заявив, що російські війська атакували райони Макіївка (22 км на північний захід від Кремінної), Білогорівка (10 км на південь від Кремінної) та Краснопопівка (6 км на північ від Кремінної). Голова Луганської області Сергій Гайдай заявив 8 січня, що в районі Кремінної йдуть запеклі бої і що російські війська перекинули в цей район кілька десантно-штурмових батальйонів та важку техніку для утримання лінії оборони", - наводять інформацію експерти.

Також аналітики згадали, що пропагандисти вже почали панікувати, говорячи про відновлення наступу ЗСУ на Лиманській ділянці на захід від Кремінної. І поки російські "військкори" вкотре не можуть приховати розчарування від подій на фронті, наші захисники продовжують докладати максимум зусиль, щоб вибити окупантів з українських територій.



Раніше британська розвідка оцінила ситуацію біля Кремінної. За їхніми даними, останні три тижні військові дії йдуть переважно на лісистій місцевості на захід від Кремінної.