ЗСУ закликають не розповсюджувати інформацію про роботу IRIS-T та NASAMS

13:59 26 жовтня Київ, Україна

Командування Повітряних Сил Збройних Сил України закликає не показувати роботу ППО, зокрема, ракетних систем, наданих союзниками.

"Шановні представники українських та зарубіжних ЗМІ! Висвітлення бойової роботи протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України не передбачається. Також це стосується процесу надходження в Україну зенітних ракетних систем IRIS-T та NASAMS та їхньої бойової роботи", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, німецький зенітно-ракетний комплекс IRIS-T показав високу ефективність вже у перші дні розміщення в Україні. IRIS-T збиває дев'ять із десяти ракет.