ЗСУ визнали ракетні удари по Криму

Українські військові завдали ракетних ударів по авіабазах російських агресорів у тимчасово окупованому Криму.
Про це написали головнокомандувач ЗСУ, генерал Валерій Залужний та перший заступник голови оборонного комітету Верховної Ради, генерал-лейтенант Михайло Забродський у статті, оприлюдненій на Укрінформі у середу, 7 вересня.
У статті зазначено, що головною особливістю війни росії проти України є "вирішальна диспропорція у можливостях". При цьому неможливо позбавити ворога такої переваги, але українці зможуть "протиставити супротивникові свою здатність діяти подібним чином і на таку дальність".
У статті зазначено, що головною особливістю війни росії проти України є "вирішальна диспропорція у можливостях". При цьому неможливо позбавити ворога такої переваги, але українці зможуть "протиставити супротивникові свою здатність діяти подібним чином і на таку дальність".
В цей самий час підкреслюється, що це не тільки певні найменування, такі як, наприклад, ракета MGM-140B ATACMS Block 1A для РСЗВ Himars.
Залужний та Забродський вказують, що одним із головних прикладів правильності такого підходу у поточному році є успішні зусилля ЗСУ "з фізичного перенесення бойових дій на тимчасово окуповану територію АР Крим".
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