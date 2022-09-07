ЗСУ визнали ракетні удари по Криму

18:05 07 вересня Київ, Україна

Українські військові завдали ракетних ударів по авіабазах російських агресорів у тимчасово окупованому Криму.

Про це написали головнокомандувач ЗСУ, генерал Валерій Залужний та перший заступник голови оборонного комітету Верховної Ради, генерал-лейтенант Михайло Забродський у статті, оприлюдненій на Укрінформі у середу, 7 вересня.



У статті зазначено, що головною особливістю війни росії проти України є "вирішальна диспропорція у можливостях". При цьому неможливо позбавити ворога такої переваги, але українці зможуть "протиставити супротивникові свою здатність діяти подібним чином і на таку дальність".

"Йдеться, звичайно, про постачання партнерами України для ЗСУ систем озброєння або певних найменувань боєприпасів з відповідною дальністю дії", – йдеться у статті.

В цей самий час підкреслюється, що це не тільки певні найменування, такі як, наприклад, ракета MGM-140B ATACMS Block 1A для РСЗВ Himars.

"Має бути застосовано комплексний підхід до переоснащення артилерії, ракетних військ, тактичної авіації та Військово-морських сил ЗС України та інших складових їхньої могутності", – зазначається у статті.

Залужний та Забродський вказують, що одним із головних прикладів правильності такого підходу у поточному році є успішні зусилля ЗСУ "з фізичного перенесення бойових дій на тимчасово окуповану територію АР Крим".