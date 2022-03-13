ЗСУ привів загальні бойові втрати армії РФ на 13 березня

14:08 13 березня Київ, Україна

У Генштабі Збройних Сил України навели дані про втрати російської армії у боях на території України.


Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 13.03 орієнтовно склали / 24.02 to 13.03 were approximately:
  • особового складу / personnel - понад / більше 12 000 осіб,
  • танків/tanks ‒ 374 од.,
  • бойових броньованих машин / APV ‒ 1226 од.,
  • артилерійських систем / artillery systems – 140 од.,
  • РСЗВ/MLRS - 62 од.
  • засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 34 од.,
  • літаків/aircraft – 74 од.,
  • вертольотів / helicopters - 86 од.,
  • автомобільної техніки / vehicles - 600 од.,
  • кораблі/катери/boats/cutters - 3 од.,
  • цистерн з ПММ/ fuel tanks - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 7.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.