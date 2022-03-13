ЗСУ привів загальні бойові втрати армії РФ на 13 березня

У Генштабі Збройних Сил України навели дані про втрати російської армії у боях на території України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 13.03 орієнтовно склали / 24.02 to 13.03 were approximately:
- особового складу / personnel - понад / більше 12 000 осіб,
- танків/tanks ‒ 374 од.,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 1226 од.,
- артилерійських систем / artillery systems – 140 од.,
- РСЗВ/MLRS - 62 од.
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 34 од.,
- літаків/aircraft – 74 од.,
- вертольотів / helicopters - 86 од.,
- автомобільної техніки / vehicles - 600 од.,
- кораблі/катери/boats/cutters - 3 од.,
- цистерн з ПММ/ fuel tanks - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 7.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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