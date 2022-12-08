ЗСУ прийняли на озброєння сім зразків БПЛА українського виробництва

11:06 08 грудня Київ, Україна





Чиновник наголосив, що відомство плідно співпрацює з командою Мінцифри у секторі оборони. ЗСУ отримали можливість експлуатувати сім зразків БПЛА українського виробництва. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков на своїй Facebook-сторінці у четвер, 8 грудня.Чиновник наголосив, що відомство плідно співпрацює з командою Мінцифри у секторі оборони.

"У публічному просторі багато інформації про вражаючі результати застосування важкої зброї натовських зразків нашими воїнами. Це видима частина змін, які відбулися у секторі оборони протягом року. Поряд із цим є ще один вимір, де триває системна робота для підвищення здібностей ЗСУ. Він менш наочний, але не менш важливий. Йдеться про цифрову трансформацію нашої армії, а також зміну правил у сфері залучення інновацій до потреб оборони", - пояснив міністр.

Зміни у законодавстві, які відбулися раніше, дозволили спростити процедури допуску озброєння та військової техніки (ОВТ) до експлуатації у Збройних силах, зазначає він і додає, що це вже дало значний ефект. Зокрема, у галузі безпілотників.



Він зазначив, що раніше українська армія брала в експлуатацію один-два зразки БПЛА на рік. Нині лише за останні 30 днів до експлуатації у ЗСУ допущено сім зразків безпілотників українського виробництва.



Резніков розповів, що для спрощення взаємодії з виробниками створено сайт, де кожен розробник, який має готовий продукт, може подати заявку до Міноборони на допуск до експлуатації свого виробу.



Після отримання допуску Міноборони може закуповувати вироби, а ЗСУ - ставити їх у штат.



Наразі на розгляді перебуває ще 19 заявок про допуск до експлуатації БПЛА українського виробництва. Рішення щодо них планують ухвалити до кінця року.



Глава Міноборони додав, що його відомство також інтенсивно взаємодіє із міжнародними партнерами. У цьому питанні вже помітно прогрес у порівнянні з минулим роком.



Він розповів, що для вдосконалення логістики ЗСУ впроваджується натовська програма Logfas, яка вже активно розгортається до рівня бригад і до кінця року за планом охопить їх усі. Також впроваджено програмне забезпечення Коровай для обробки потреб армії та контролю над озброєнням та військовою технікою, яку Україна отримує у вигляді матеріально-технічної допомоги.



Крім того, 6 грудня Міноборони підписало наказ про взяття на озброєння автоматизованої системи Центру оперативного управління (ДКР Дзвін-АС).



Міноборони також отримало позитивний висновок експертизи з Комплексу спеціального програмного забезпечення Інтеграційна платформа Дельта.



Резніков також повідомив, що наразі вже розпочато діяльність Центру кібербезпеки Міноборони та військової команди реагування на кіберінциденти MIL.CERT-UA.



За його словами, росія намагається зірвати процес цифровізації ЗСУ, зокрема, "в хід ідуть" кібератаки, кампанії з дезінформації, "корисні ідіоти". Однак він наголосив, що спроби ворога не зупинять Україну.