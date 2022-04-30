ЗСУ візьмуть участь в 22 військових навчаннях

13:08 02 грудня Київ, Україна

На брифінгу для послів і військових аташе країн НАТО міністр оборони України Андрій Таран заявив, що на 2021 рік заплановано участь України в 22 багатонаціональних навчаннях.

Про це повідомляє пресцентр Міноборони України 2 грудня.

"Ми запрошуємо всіх наших партнерів підвищити рівень участі в навчаннях на території України в наступному році. Зі свого боку, з огляду на отриманий статус партнера з розширеними можливостями, Збройні сили України готові приєднатися до відповідних навчань Альянсу, пов'язаних з колективною обороною", - сказав Таран.

Планується, що вісім навчань пройдуть на території України і 14 - за кордоном.



Глава оборонного відомства також зазначив, що Міноборони спільно з партнерами працює над підвищенням кваліфікації українських військовослужбовців в рамках таких військових тренувальних місій, як, JMTG-U, ORBITAL, UNIFIER і LMTG-U.



*JMTG-U - «Об'єднана багатонаціональна група з підготовки - Україна»; UNIFIER - тренувальна місія ЗС Канади; Операція ЗС Великобританії і Королівства Данія ORBITAL, LMTG-U - тренувальна місія ЗС Литовської Республіки.