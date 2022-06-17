ЗСУ перетворили на "груз 200" 33 150 окупантів

10:28 17 червня Київ, Україна

Окупанти продовжують зазнавати втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. Найбільші втрати противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 17.06 орієнтовно склали: