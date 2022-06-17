ЗСУ перетворили на "груз 200" 33 150 окупантів

10:28 17 червня Київ, Україна

Окупанти продовжують зазнавати втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. Найбільші втрати противник зазнав на Бахмутському напрямку.
 
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
 
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 17.06 орієнтовно склали:
  • особового складу – близько 32150 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1456 (+7) од.,
  • бойових броньованих машин ‒ 3563 (+18) од.,
  • артилерійських систем – 734 (+5) од.,
  • РСЗВ - 233 (+3) од.,
  • засобів ППО - 97 (+0) од.,
  • літаків – 215 (+2) од.,
  • вертольотів – 180 (+1) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 593 (+2),
  • крилатих ракет - 129 (+0),
  • кораблів/катерів - 13 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2496 (+2) од.,
  • спеціальної техніки – 55 (+0).
 
 
 