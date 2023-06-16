ЗСУ досягли успіху в наступальних операціях на трьох напрямках

11:59 13 червня Київ, Україна

Збройні сили України просунулися на Бердянському напрямку, також є успіхи на Бахмутському та Торецькому напрямках, розповів представник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов.

За його словами, під час проведення наступальної операції у Таврійському та Донецькому операційних районах війська ударного угруповання Сил оборони за минулу добу на Бердянському напрямку просунулися на відстань від 500 метрів до 1 кілометра.

"Площа території, взятої під контроль, становить до трьох квадратних кілометрів", - зазначив він.

Також українські війська просунулися на Бахмутському та Торецькому напрямках.

"Станом на цей момент наступ відбувається на Бахмутському напрямку, наші війська продовжують штурмові дії. Є успіх у районі Берхівського водосховища. Просування наших військ за минулу добу тут становило - 250 метрів, а на Торецькому напрямку - українські війська просунулися на 200 метрів минулої доби", - сказав Ковальов.

Він запевнив, що на напрямках, де українські війська в обороні, жодної позиції не втрачено, незважаючи на активні ворожі артилерійські обстріли та авіаудари.



Міністр оборони Ганна Маляр повідомила, що ворог робить все, щоб утримати захоплені ним позиції.

"Активно застосовує штурмову та армійську авіацію, веде інтенсивний артилерійський вогонь. Наші війська при наступі зіштовхуються із суцільними мінними полями, які з'єднані з протитанковими ровами. Все це поєднується з постійними контратаками ворожих підрозділів на бронетехніці та масовим застосуванням ПТКР та дронів-камікадзе", - розповіла вона.

За даними Маляр, зараз тривають бої в районах: