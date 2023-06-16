ЗСУ досягли успіху в наступальних операціях на трьох напрямках

Збройні сили України просунулися на Бердянському напрямку, також є успіхи на Бахмутському та Торецькому напрямках, розповів представник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов.
За його словами, під час проведення наступальної операції у Таврійському та Донецькому операційних районах війська ударного угруповання Сил оборони за минулу добу на Бердянському напрямку просунулися на відстань від 500 метрів до 1 кілометра.
Також українські війська просунулися на Бахмутському та Торецькому напрямках.
Він запевнив, що на напрямках, де українські війська в обороні, жодної позиції не втрачено, незважаючи на активні ворожі артилерійські обстріли та авіаудари.
Міністр оборони Ганна Маляр повідомила, що ворог робить все, щоб утримати захоплені ним позиції.
Міністр оборони Ганна Маляр повідомила, що ворог робить все, щоб утримати захоплені ним позиції.
За даними Маляр, зараз тривають бої в районах:
- Мала Токмачка, Новоданилівка, поблизу Макарівки на Оріхівському напрямку;
- Маринка;
- Ягідне на Бахмутському;
- Веселе на Лиманському.
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