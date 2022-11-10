ЗСУ подолають "лінію Вагнера" ​​на окупованій частині Донбасу - Громов

16:12 10 листопада Київ, Україна

Українські бійці стежать за діями рашистів та готуються долати оборонні укріплення, відомі як "лінія Вагнера" на окупованій частині Донбасу.



Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов на брифінгу 10 листопада.

"Інженерні загородження мають на меті або зупинити, або ускладнити просування військ противника. Це можуть бути як вибухові, так і невибухові загородження. Але історія воєн має чимало прикладів, коли на кожну зброю виготовлявся засіб протидії. Так відповідно й у нас є, у тому числі й завдяки міжнародним партнерам, засоби подолання мінно-вибухових загороджень", - наголосив він.



За словами Громова, наразі ЗСУ вивчають хід встановлення так званої лінії та продумують, як її долати.