ЗСУ подолають "лінію Вагнера" ​​на окупованій частині Донбасу - Громов

Українські бійці стежать за діями рашистів та готуються долати оборонні укріплення, відомі як "лінія Вагнера" на окупованій частині Донбасу.
Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов на брифінгу 10 листопада.
Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов на брифінгу 10 листопада.
За словами Громова, наразі ЗСУ вивчають хід встановлення так званої лінії та продумують, як її долати.
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