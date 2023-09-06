ЗСУ подолали головний оборонний рубіж росіян на півдні України – ISW

06:44 27 серпня Київ, Україна

Як відомо, наступ ЗСУ триває з початку червня. За цей час вдалося звільнити понад 240 кв. км території у Запорізькій та Донецькій областях.

За інформацією аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), українські війська досягли подальших тактично значущих успіхів у західній частині Запорізької області, і, ймовірно, просуваються через найскладнішу серію оборонних позицій російських окупантів.

Уточнюється, що українські військові проїхали основні дороги на підступах на південь, які замінували росіяни, та виходять на дороги, якими можуть просуватися вперед.

Повідомляється, що бійці ЗСУ увійшли до районів, де вони зіткнулися лише з російськими "групами тилового забезпечення" і подальший прорив у цих районах може стати легшим.

У звіті йдеться, що ЗСУ тепер з'являються в межах досяжності наступної серії підготовлених російських оборонних позицій, які можуть бути слабшими за попередні комплекси оборони загарбників, але все ж таки є серйозною проблемою.

У той самий час зазначається, що війська росії провели наступальні операції на лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна, під Бахмутом, на лінії Авдіївка - Донецьк і на заході Донецької області, але не досягли будь-яких підтверджених успіхів.