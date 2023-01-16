ЗСУ поступово відтісняють росіян на схід від Кремінної — британська розвідка

10:15 16 січня Київ, Україна

У вихідні тривали інтенсивні бойові дії як на Приморському, так і на Бахмутському напрямах фронту на Донбасі. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії з посиланням на дані розвідки.

"Станом на 15 січня 2023 року Збройні сили України майже напевно утримували позиції в Соледарі, що на північ від Бахмута, незважаючи на тривалі атаки групи "Вагнера". Навколо Кремінної бойові дії характеризуються складною серією локальних атак і контратак у лісистій місцевості. Проте загалом ЗСУ продовжують поступово просувати свою лінію фронту на схід на околиці селища Кремінна», — йдеться у повідомленні.

Розвідники зазначають, що за останні шість тижнів і росія, і Україна досягли важких, але обмежених успіхів у різних секторах: "За цих обставин ключовим оперативним завданням є створення з'єднань боєздатних військ, здатних використовувати тактичні успіхи для створення оперативних проривів".