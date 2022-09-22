ЗСУ поступово беруть під вогневий контроль важливу для росії трасу в Луганській області

13:20 22 вересня Київ, Україна

На Луганщині українські бійці демонструють успіхи.

Про це повідомляє Стратком ЗСУ.

"Одна з найважливіших логістичних артерій Луганської області плавно, але впевнено переходить під вогневий контроль ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Там нагадали, що в Харківській області також було встановлено вогневий контроль над артерією Вовчанськ-Великий Бурлук-Куп'янськ-Ізюм, після чого просунувся контрнаступ.

"За завданими ударами в тил тимчасово окупованої Луганської області можна говорити, що в районі Лисичанська в окупантів якось зовсім погано складається, адже через них залітає вже в Новоайдар", - заявили в Страткомі.

У ЗСУ очікують, що у разі встановлення контролю над трасою в Луганській області ситуація на фронті може змінитися.