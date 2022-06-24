ЗСУ отримали ракети Harpoon

Ситуація в морі зазнала значних змін після отримання Україною протикорабельних ракет Harpoon.
Про це заявив військовий експерт Дмитро Снєгірьов.
Снєгірьов зазначив, що після заяв путіна про завдання ударів по центрах прийняття рішень не виключає активізації ракетного терору, але за допомогою отриманих реактивних систем залпового вогню HIMARS українські військові зможуть дати адекватну відповідь.
Сполучені Штати Америки до кінця червня обіцяли передати Україні реактивні системи залпового вогню HIMARS, які вже за кілька тижнів можна буде застосовувати на полі бою. Зокрема, йшлося про перші чотири РСЗВ. Пізніше стало відомо, що США можуть передати Україні ще чотири такі реактивні системи.
23 червня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що до України із США прибули перші реактивні системи залпового вогню HIMARS.
23 червня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що до України із США прибули перші реактивні системи залпового вогню HIMARS.
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