ЗСУ отримали ракети Harpoon

10:56 24 червня Київ, Україна

Ситуація в морі зазнала значних змін після отримання Україною протикорабельних ракет Harpoon.

Про це заявив військовий експерт Дмитро Снєгірьов.

"Щодо ситуації в морі, вона зазнала значних змін на момент отримання Україною протикорабельних ракет Harpoon з дальністю ураження до 120 км. Це значно посилило позиції ЗСУ та унеможливило проведення десантних операцій на чорноморському узбережжі нашої країни", - сказав експерт.

Снєгірьов зазначив, що після заяв путіна про завдання ударів по центрах прийняття рішень не виключає активізації ракетного терору, але за допомогою отриманих реактивних систем залпового вогню HIMARS українські військові зможуть дати адекватну відповідь.

"Що стосується можливості завдання ракетного удару, то відповідно після отримання Україною РСЗВ HIMARS з дальністю до 80 км ми можемо говорити про так звану тактику "ракетного списа". Тобто на кожен ракетний обстріл територією України ми можемо відповідати аналогічними діями. Тим більше, є заява вже представника Посольства США в Україні, який заявив, що цілі, які обиратимуть українські військові, це, власне, прерогатива українських військових. Тому я з обережним оптимізмом дивлюся на ситуацію щодо ракетних обстрілів. На кожен обстріл буде адекватна відповідь з боку ЗСУ", - сказав експерт.

Сполучені Штати Америки до кінця червня обіцяли передати Україні реактивні системи залпового вогню HIMARS, які вже за кілька тижнів можна буде застосовувати на полі бою. Зокрема, йшлося про перші чотири РСЗВ. Пізніше стало відомо, що США можуть передати Україні ще чотири такі реактивні системи.



23 червня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що до України із США прибули перші реактивні системи залпового вогню HIMARS.