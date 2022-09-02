ЗСУ отримали 50 турецьких бронетранспортерів «Kirpi»

12:52 09 серпня Київ, Україна

На озброєння бійців морської піхоти Військово-Морських сил Збройних сил України надійшли бронетранспортери BMC Kirpi, передані Туреччиною у рамках військової допомоги.

Морські піхотинці двох бригад вже користуються автотехнікою з броньованим корпусом та протимінним захистом. Незабаром очікується ще одне постачання 150 одиниць цієї техніки.

BMC Kirpi (у перекладі з турецької «Їжачок») — це колісний бронетранспортер для безпечного перевезення військ з одного місця до іншого. Випускається серійно з 2009 року, інтенсивно використовується турецькою армією у гарячих точках, включаючи військові операції у Сирії.



Кузов та кабіна Kirpi захищені від балістичних та мінних загроз. Версія 4х4 може перевозити до 13 осіб особового складу, включаючи водія, кулеметника та командира. Споряджена маса стандартної машини такої конфігурації – 18 тонн, вантажопідйомність – 1,6 тонни.



Автоматична система пожежогасіння кабіни входить до стандартної комплектації BMC Kirpi. На бронетранспортер можна встановити кулемет 7,62 чи 12,7 мм.