ЗСУ отримають від Литви дрони-камікадзе польського виробництва Warmate

20:18 26 серпня Київ, Україна





Для ефективної боротьби проти російських окупантів 10 дронів польський виробник WB Group надасть Україні безоплатно, повідомив у Twitter міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас. Частина коштів, зібраних громадянами Литви в рамках ініціативи Legion Of Boom, а саме 1 000 000 євро, буде передана литовському Міністерству національної оборони та буде використана для купівлі 37 дронів -камікадзе у Польщі, а потім відправлена Україні.Для ефективної боротьби проти російських окупантів 10 дронів польський виробник WB Group надасть Україні безоплатно, повідомив у Twitter міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

First part of Legion of Boom є already set. Lithuanian MOD viceminister @VSemeska 27 Warmate killer drones from Poland @WBGroup_PL . Additional 10 drones will be gifted by Polish makers.



Total deal – 1 mln. euro



Ваші donations will be used most efficiently! pic.twitter.com/OnC3K0um7E — Andrius Tapinas (@AndriusTapinas) August 26, 2022

Додамо, що кошти на ініціативу "Легіон Бум" збирав литовський журналіст Андрюс Тапінас. В рамках ініціативи литовці зібрали близько 2 мільйонів євро. Окрім Warmate, Литва планує придбати також українські безпілотники UJ-23 Topaz виробництва UkrJet.

Бойові Warmate з урахуванням вантажу досягають маси приблизно 5.7 кг. Вони можуть летіти на відстань до 30 кілометрів із максимальною швидкістю 150 км/год. Більше того, БПЛА можуть переносити вибухівку для ударів по техніці та командних пунктах ворога.