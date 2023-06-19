ЗСУ підтвердили ліквідацію складу боєприпасів рашистів на Херсонщині

12:00 18 червня Київ, Україна

Збройні сили України (ЗСУ) підтвердили успішну ліквідацію великого складу боєприпасів, що належить окупантам, у селищі Партизани Генічеського району Херсонської області.

Про це в ефірі телемарафону повідомив Юрій Ігнат, офіційний представник командування Повітряних сил ЗСУ.
 
"Ви, можливо, бачили на власні очі роботу наших сил у селі Партизани, потужні вибухи на складах боєприпасів. Командувач уже висловив подяку нашим бійцям за чудово виконану роботу. Менше боєприпасів у руках противника означає більше вогню, більше вибухів, і це означає меншу загрозу для наших захисників", - наголосив Ігнат.
 
Раніше Андрющенко у своєму Telegram-каналі повідомив про вибухи в невеликому селищі Рикове (Партизани), розташованому в Херсонській області.