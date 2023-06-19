ЗСУ підтвердили ліквідацію складу боєприпасів рашистів на Херсонщині

Збройні сили України (ЗСУ) підтвердили успішну ліквідацію великого складу боєприпасів, що належить окупантам, у селищі Партизани Генічеського району Херсонської області.



Про це в ефірі телемарафону повідомив Юрій Ігнат, офіційний представник командування Повітряних сил ЗСУ.

"Ви, можливо, бачили на власні очі роботу наших сил у селі Партизани, потужні вибухи на складах боєприпасів. Командувач уже висловив подяку нашим бійцям за чудово виконану роботу. Менше боєприпасів у руках противника означає більше вогню, більше вибухів, і це означає меншу загрозу для наших захисників", - наголосив Ігнат.