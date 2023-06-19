ЗСУ підтвердили ліквідацію складу боєприпасів рашистів на Херсонщині

Збройні сили України (ЗСУ) підтвердили успішну ліквідацію великого складу боєприпасів, що належить окупантам, у селищі Партизани Генічеського району Херсонської області.
Про це в ефірі телемарафону повідомив Юрій Ігнат, офіційний представник командування Повітряних сил ЗСУ.
Про це в ефірі телемарафону повідомив Юрій Ігнат, офіційний представник командування Повітряних сил ЗСУ.
Раніше Андрющенко у своєму Telegram-каналі повідомив про вибухи в невеликому селищі Рикове (Партизани), розташованому в Херсонській області.
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