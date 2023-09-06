ЗСУ підійшли до другої лінії оборони росіян - ISW

Українські війська 24 серпня підійшли ближче до другої лінії оборони росії на заході Запорізької області, ще більше розширивши прорив російських оборонних рубежів у цьому районі.
Про це пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).
Геолокаційні кадри від 24 серпня показують, що українські сили просунулися далі до російських оборонних рубежів на захід від Вербового.
Деякі російські так звані військові блогери висловили стурбованість з приводу прориву Україною російських оборонних ліній на заході Запорізької області та заявили, що це критичний момент на полі бою. Вони заявляють, що російським військам необхідно утримувати свої позиції, принаймні ще півтора місяця, щоб спробувати досягти успіхів на іншій ділянці лінії фронту і спробувати змінити ситуацію на полі бою на користь росії.
Головнокомандувач України генерал Валерій Залужний відповів на критику українського контрнаступу, заявивши, що це була не контрповстанська операція, а Курська битва, посилаючись на тижневу битву Другої світової війни, яка дозволила зрештою армії відновити позиції та ініціативу на полі бою для відвоювання певних територій.
Про це пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).
Геолокаційні кадри від 24 серпня показують, що українські сили просунулися далі до російських оборонних рубежів на захід від Вербового.
Деякі російські так звані військові блогери висловили стурбованість з приводу прориву Україною російських оборонних ліній на заході Запорізької області та заявили, що це критичний момент на полі бою. Вони заявляють, що російським військам необхідно утримувати свої позиції, принаймні ще півтора місяця, щоб спробувати досягти успіхів на іншій ділянці лінії фронту і спробувати змінити ситуацію на полі бою на користь росії.
Головнокомандувач України генерал Валерій Залужний відповів на критику українського контрнаступу, заявивши, що це була не контрповстанська операція, а Курська битва, посилаючись на тижневу битву Другої світової війни, яка дозволила зрештою армії відновити позиції та ініціативу на полі бою для відвоювання певних територій.
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