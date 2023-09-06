ЗСУ підняли український прапор на лівому березі Херсонщини

16:50 29 серпня Київ, Україна

Бійці Збройних сил України підняли перший український прапор на лівому березі Херсонщини поблизу Олешок на території, яка нині є "сірою зоною".

У мережі з'явилося відео підняття прапора України.

На одній із будівель на території садового кооперативу "Шляховик" військові помітили флагшток з українським тризубцем та вирішили підняти на ньому прапор.



Прапор під гімн України підняли військовослужбовці Андрій та Іван.



Вони хотіли "дати зрозуміти російським окупантам, що ті вторглися на українську землю, яка, зрештою, буде звільнена від загарбників".

Зауважимо, що українська влада та військові не публікували офіційних даних про те, де і коли було піднято цей прапор.