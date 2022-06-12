ЗСУ перейшли в контрнаступ на півдні - Зеленський

У своєму відеозверненні від 11 червня президент Володимир Зеленський розповів про підсумки 108 дня війни: збройні сили України поступово звільняють від російських загарбників південні регіони, у Сєвєродонецьку йдуть важкі вуличні бої.

"Українські військові поступово звільняють територію Херсонської області. Сьогодні до переліку повернутих населених пунктів нашої держави додалося Таврійське. Є певні успіхи у Запорізькій області також", - сказав глава держави.

Президент висловив гордість за українських захисників, які понад три місяці тримають оборону країни.

"Пам'ятаєте, як у Росії на початку травня сподівалися захопити весь Донбас? Вже 108 день війни, вже червень. Донбас тримається. Втрати, завдані окупантами, зокрема й у цьому напрямі, дуже вагомі. Загалом російська армія на сьогоднішній день має вже близько 32 тисяч мертвих душ. Заради чого? Що вам це дало, Росія?» - запитав Зеленський.

При цьому він наголосив, що Україна має зробити все можливе, щоб російські окупанти відповіли за кожне вбивство та кожен удар по нашій державі.

Як повідомлялося, напередодні ЗСУ пішли у контрнаступ на напрямках сіл Кисельівка, Солдатське та Олександрівка у Херсонській області.