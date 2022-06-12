ЗСУ перейшли в контрнаступ на півдні - Зеленський

У своєму відеозверненні від 11 червня президент Володимир Зеленський розповів про підсумки 108 дня війни: збройні сили України поступово звільняють від російських загарбників південні регіони, у Сєвєродонецьку йдуть важкі вуличні бої.
Президент висловив гордість за українських захисників, які понад три місяці тримають оборону країни.
При цьому він наголосив, що Україна має зробити все можливе, щоб російські окупанти відповіли за кожне вбивство та кожен удар по нашій державі.
Як повідомлялося, напередодні ЗСУ пішли у контрнаступ на напрямках сіл Кисельівка, Солдатське та Олександрівка у Херсонській області.
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