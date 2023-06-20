ЗСУ відбили наступ окупантів на Слов'янському та Бахмутському напрямках - Генштаб ЗСУ

08:59 14 липня Київ, Україна

Війська рф ведуть наступ у районі Верхньокам'янського Донецької області, мають частковий успіх біля Кам'янки. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні 14 липня.



На Волинському, Поліському та Сіверському напрямах змін у складі, положенні підрозділів та характері діяльності ворога не відзначається. Противник обстріляв з мінометів та реактивних систем залпового вогню райони Дорошівки та Грабовського у Сумській області.



На Харківському напрямку війська рф обстріляли з артилерії різних калібрів Дергачі, Черкаську Лозову, Дементіївку, Руські та Черкаські Тишки та Слатине.



На Слов'янському напрямку окупанти ведуть вогонь поблизу Барвінкового, Дубравного, Курульки, Подолівки, Чепеля, Краснопілля та Богородичного.



"Ворог намагався вести штурмові дії у напрямку Курульки, успіху не мав, відійшов", - уточнили в Генштабі.



На Краматорському напрямку противник обстрілював із ствольної та реактивної артилерії райони Григорівки, Сіверська, Краматорська, Верхньокам'янського, Закотного, Серебрянки та Спірного.



"Завдав авіаційних ударів поблизу Верхньокам'янського та Маяків. Веде наступ у напрямку Верхньокам'янського, бойові дії продовжуються", - зазначили українські військові.



На Бахмутському напрямку ворог здійснив обстріл з танкових гармат, ствольної та реактивної артилерії в районах Новолуганського, Нью-Йорка, Покровського, Веселої Долини, Соледара, Берестового, Веселого, Виїмки, Семигір'я, Вершини та поблизу Вуглегірської ТЕС.



"Завдав авіаудари поблизу Нью-Йорка, Івано-Дар'євки та Семигір'я. Українські воїни відбили штурмові дії у напрямку Кодеми та Вершини", - йдеться у зведенні.



На Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках армія рф не вела активних дій. Обстріли зафіксовані поблизу Новомихайлівки, Шахтарського, Великої Новосілки, Павлівки, Новоукраїнки, Ольгівського, Темирівки, Гуляйпільського, Малинівки, Гуляйполя, Кам'янського, Малих Щербаків, Новоандріївки та Кам'янки.



"Ворог завдав авіаційних ударів недалеко від Авдіївки та Кам'янки. Здійснював наступ у напрямку населеного пункту Кам'янка, має частковий успіх", - наголосили в Генштабі.



На Південнобузькому напрямку противник зосереджує зусилля на недопущенні наступу ЗСУ. Здійснював обстріли з артилерії та танків по лінії зіткнення. У готовності до завдання ракетних ударів утримує чотири носії крилатих ракет морського базування Калібр.



"Фіксуються випадки незадовільного продовольчого забезпечення окупаційних військ. За наявною інформацією, залишається низьким рівень укомплектування командирами взводів у підрозділах 2-ї загальновійськової армії Центрального військового округу. Причина - значні втрати та відмова від участі в бойових діях на території України", - підсумувало керівництво.