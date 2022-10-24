ЗСУ відбили 11 атак військ росії на Харківщині та Донеччині - Генштаб

09:10 24 жовтня Київ, Україна

Війська росії ведуть наступи на Донбасі, ЗСУ відбили атаки поблизу 11 населених пунктів у Харківській та Донецькій областях. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по об'єктах критичної інфраструктури України з території білорусі.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, покращити тактичне становище, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, водночас веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямах", - йдеться у повідомленні.





Минулої доби Сили оборони України відбили атаки



Війська рф обстрілюють позиції ЗСУ вздовж лінії зіткнення та ведуть повітряну розвідку.



Всього за попередню добу росіяни завдали 2 ракетні та 28 авіаційних ударів, здійснили 65 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Ударів зазнали об'єкти цивільної інфраструктури населених пунктів Бахмут, Запоріжжя, Миколаїв та Новотаврійське Запорізької області.



На Волинському та Поліському напрямках ситуація без істотних змін.



У жовтні цього року на території білорусі відбуваються заходи перевірки мобілізаційних ресурсів. При місцевих органах виконавчої влади створено спеціальні групи для перевірки та уточнення інформації про потенційних призовників.Йде уточнення роду діяльності чоловіків призовного віку, військово-облікових спеціальностей та сімейного стану.



Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по об'єктах критичної інфраструктури України з території білорусі, включаючи застосування ударних БПЛА іранського виробництва.



В інших напрямках росіяни здійснювали обстріли:



на Слобожанському напрямку – із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, у районах населених пунктів Григорівка, Красне, Огурцове, Стариця, Петро-Іванівка, Фіголовка, Домашнє, Червона Зоря та Чугунівка;

на Куп'янському та Лиманському напрямках – із танків та різнокаліберній артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Греківка, Зарічне, Ковалівка, Макіївка, Ямполівка, Кам'янка та Білогорівка;

на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут, Білогорівка, Веселе, Зеленопілля, Клищіївка, Курдюмівка, Нью-Йорк, Озар'янівка, Опитне, Соледар, Спірне та Яківлівка;

на Авдіївському напрямку – з танків та артилерії різних типів, у районах населених пунктів Авдіївка, Опитне, Водяни, Невельське, Красногорівка, Костянтинівка, Первомайське, Новомихайлівка, Мар'їнка, Пречистівка, Новопіль, Новосілка та Залізничне;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – із ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Гуляйполе, Залізничне, Малинівка, Микільське, Ольговське, Павлівка та Шевченко;

на Південнобузькому напрямку війська рф вели обстріл у районах населених пунктів, що поруч із лінією зіткнення. Серед них – Шевченкове, Тернові Поди, Мирне, Новогригорівка, Квітневе, Киселівка, Благодатівка, Новополтавка, Білогорка, Давидів Брод та Трифонівка. Прямо від вогню реактивної та ствольної артилерії постраждала інфраструктура Нікополя та Іллінки Дніпропетровської області.



За уточненою інформацією Генштабу, підтверджено знищення трьох РСЗВ БМ-21 "Град", а також евакуацію близько сімдесятьох поранених російських військових 22 жовтня у районі населеного пункту Михайлівка Запорізької області. За інформацією Генштабу, росія продовжує підготовку частини мобілізованих осіб на загальновійськових полігонах та підрозділах підготовки фахівців окремих спеціальностей.Минулої доби Сили оборони України відбили атаки в районах населених пунктів Землянки та Чавунівка Харківської області, а також Соледар, Бахмут, Андріївка, Кліщіївка, Новомихайлівка, Мар'їнка, Невельське, Первомайське та Авдіївка Донецької області.Війська рф обстрілюють позиції ЗСУ вздовж лінії зіткнення та ведуть повітряну розвідку.Всього за попередню добу росіяни завдали 2 ракетні та 28 авіаційних ударів, здійснили 65 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Ударів зазнали об'єкти цивільної інфраструктури населених пунктів Бахмут, Запоріжжя, Миколаїв та Новотаврійське Запорізької області.На Волинському та Поліському напрямках ситуація без істотних змін.У жовтні цього року на території білорусі відбуваються заходи перевірки мобілізаційних ресурсів. При місцевих органах виконавчої влади створено спеціальні групи для перевірки та уточнення інформації про потенційних призовників.Йде уточнення роду діяльності чоловіків призовного віку, військово-облікових спеціальностей та сімейного стану.Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по об'єктах критичної інфраструктури України з території білорусі, включаючи застосування ударних БПЛА іранського виробництва.В інших напрямках росіяни здійснювали обстріли:– із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, у районах населених пунктів Григорівка, Красне, Огурцове, Стариця, Петро-Іванівка, Фіголовка, Домашнє, Червона Зоря та Чугунівка;– із танків та різнокаліберній артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Греківка, Зарічне, Ковалівка, Макіївка, Ямполівка, Кам'янка та Білогорівка;– з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут, Білогорівка, Веселе, Зеленопілля, Клищіївка, Курдюмівка, Нью-Йорк, Озар'янівка, Опитне, Соледар, Спірне та Яківлівка;– з танків та артилерії різних типів, у районах населених пунктів Авдіївка, Опитне, Водяни, Невельське, Красногорівка, Костянтинівка, Первомайське, Новомихайлівка, Мар'їнка, Пречистівка, Новопіль, Новосілка та Залізничне;– із ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Гуляйполе, Залізничне, Малинівка, Микільське, Ольговське, Павлівка та Шевченко;війська рф вели обстріл у районах населених пунктів, що поруч із лінією зіткнення. Серед них – Шевченкове, Тернові Поди, Мирне, Новогригорівка, Квітневе, Киселівка, Благодатівка, Новополтавка, Білогорка, Давидів Брод та Трифонівка. Прямо від вогню реактивної та ствольної артилерії постраждала інфраструктура Нікополя та Іллінки Дніпропетровської області.За уточненою інформацією Генштабу, підтверджено знищення трьох РСЗВ БМ-21 "Град", а також евакуацію близько сімдесятьох поранених російських військових 22 жовтня у районі населеного пункту Михайлівка Запорізької області.



"В Енергодарі російські окупанти створили ротацію особистого складу на АЕС. І далі фіксуються факти здійснення фізичного та морального тиску на працівників АЕС з метою їхнього приєднання до підписання контрактів з корпорацією "Росатом". Крім того, загарбники заблокували виїзд працівників електростанцій на територію, підконтрольну українській владі», – йдеться у повідомленні.



Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів. Підтверджено ураження 11 районів зосередження озброєння та військової техніки росіян. Підрозділи протиповітряної оборони збили 12 БПЛА "Шахед-136".



Українські ракетні війська та артилерія за минулу добу вразили чотири пункти управління, п'ять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, чотири боєприпаси, зенітний ракетний комплекс, район вогневих позицій артилерії та інші важливі об'єкти військ росії.