ЗСУ відбили у росіян територію розміром із Данію - ISW

09:09 25 серпня Київ, Україна

З середини березня Збройні сили України відбили у росіян територію завбільшки з Данію.

При цьому за останні 39 днів армії росії вдалося захопити 1% від того, що вони втратили, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 24 серпня.



Зазначається, що у середу міністр оборони росії сергій шойгу заявив про уповільнення загального темпу наступальних операцій в Україні, підтвердивши при цьому, що цілі москви у війні не змінилися.



Військові аналітики вважають, що таке рішення є спробою міноборони росії виправдати незначні успіхи, досягнуті російськими військами в Україні протягом останніх шести тижнів.