ЗСУ відбили у росіян територію розміром із Данію - ISW

09:09 25 серпня Київ, Україна

З середини березня Збройні сили України відбили у росіян територію завбільшки з Данію.

 
При цьому за останні 39 днів армії росії вдалося захопити 1% від того, що вони втратили, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 24 серпня.

Зазначається, що у середу міністр оборони росії сергій шойгу заявив про уповільнення загального темпу наступальних операцій в Україні, підтвердивши при цьому, що цілі москви у війні не змінилися.

Військові аналітики вважають, що таке рішення є спробою міноборони росії виправдати незначні успіхи, досягнуті російськими військами в Україні протягом останніх шести тижнів.
 
"З того часу, як російські війська відновили наступальні операції після паузи 16 липня, вони захопили близько 450,84 км2 нової території, що приблизно дорівнює площі Андорри. З 21 березня (передбачувана дата найглибшого просування в Україну) армія росії втратила приблизно 45 000 км2 території - площа більша за Данію", - підкреслили в ISW.