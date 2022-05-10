ЗСУ відбили 15 атак окупантів

08:22 10 травня Київ, Україна

За добу українські воїни відбили 15 ворожих атак на Донеччині.



Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.



"За попередню добу на території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України успішно відбито п'ятнадцять атак ворога", - йдеться у повідомленні.



Українські воїни знищили:



1 зенітний ракетний комплекс;

9 танків;

3 артилерійські системи;

25 одиниць бойової броньованої техніки;

3 одиниці спеціальної інженерної техніки;

3 автомобілі ворога.