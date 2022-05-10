ЗСУ відбили 15 атак окупантів

За добу українські воїни відбили 15 ворожих атак на Донеччині.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.
"За попередню добу на території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України успішно відбито п'ятнадцять атак ворога", - йдеться у повідомленні.
Українські воїни знищили:
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.
"За попередню добу на території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України успішно відбито п'ятнадцять атак ворога", - йдеться у повідомленні.
Українські воїни знищили:
1 зенітний ракетний комплекс;
9 танків;
3 артилерійські системи;
25 одиниць бойової броньованої техніки;
3 одиниці спеціальної інженерної техніки;
3 автомобілі ворога.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі