ЗСУ звільнили 8 населених пунктів на двох напрямках - Маляр

10:01 19 червня Київ, Україна





Цю інформацію Маляр опублікувала у своєму каналі в Telegram. Сили України успішно звільнили вісім населених пунктів на Бердянському та Мелітопольському напрямах, включаючи П'ятихатки, за інформацією заступниці міністра оборони Ганни Маляр Цю інформацію Маляр опублікувала у своєму каналі в Telegram.

"У ході двох тижнів наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках звільнили вісім населених пунктів, включаючи Новодарівку, Левадне, Сторожове, Макарівку, Благодатне, Лобкове, Нескучне та П'ятихатки", - йдеться у повідомленні.



Маляр також зазначила, що загалом війська на Таврійському напрямку просунулися углиб окупованої території на 7 кілометрів, а площа, звільнена на півдні, становить 113 квадратних кілометрів.



Заступниця міністра оборони наголосила, що активні операції сил оборони на Таврійському напрямку продовжуються.