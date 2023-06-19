ЗСУ звільнили 8 населених пунктів на двох напрямках - Маляр

Сили України успішно звільнили вісім населених пунктів на Бердянському та Мелітопольському напрямах, включаючи П'ятихатки, за інформацією заступниці міністра оборони Ганни Маляр.
Цю інформацію Маляр опублікувала у своєму каналі в Telegram.
Цю інформацію Маляр опублікувала у своєму каналі в Telegram.
Маляр також зазначила, що загалом війська на Таврійському напрямку просунулися углиб окупованої території на 7 кілометрів, а площа, звільнена на півдні, становить 113 квадратних кілометрів.
Заступниця міністра оборони наголосила, що активні операції сил оборони на Таврійському напрямку продовжуються.
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