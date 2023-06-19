ЗСУ звільнили 8 населених пунктів на двох напрямках - Маляр

10:01 19 червня Київ, Україна

Сили України успішно звільнили вісім населених пунктів на Бердянському та Мелітопольському напрямах, включаючи П'ятихатки, за інформацією заступниці міністра оборони Ганни Маляр.

Цю інформацію Маляр опублікувала у своєму каналі в Telegram.
 
"У ході двох тижнів наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках звільнили вісім населених пунктів, включаючи Новодарівку, Левадне, Сторожове, Макарівку, Благодатне, Лобкове, Нескучне та П'ятихатки", - йдеться у повідомленні.

Маляр також зазначила, що загалом війська на Таврійському напрямку просунулися углиб окупованої території на 7 кілометрів, а площа, звільнена на півдні, становить 113 квадратних кілометрів.

Заступниця міністра оборони наголосила, що активні операції сил оборони на Таврійському напрямку продовжуються.
 
"За минулий тиждень ворог зазнав значних втрат. Лише минулого тижня ми знищили чи поранили понад 4600 бойовиків, а також взяли в полон понад 80 агресорів", - підсумувала Маляр.